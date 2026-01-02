PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/ OT Engter: Einbruch in Doppelhaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 02:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Doppelhaus an der Bramscher Allee. Beide Doppelhaushälften waren von der Tat betroffen.

Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in beide Haushälften ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde zumindest aus einer der Doppelhaushälften Schmuck sowie weitere Wertgegenstände entwendet. Die genaue Art des Diebesgutes sowie die Höhe des entstandenen Schadens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Anschließend verließen die Täter beide Objekte in bislang unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bramscher Allee beobachtet haben, sich bei der Polizei Bramsche zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05461 94530 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

