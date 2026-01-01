Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Silvesternacht 2025/2026 - Polizei Osnabrück zieht Bilanz

Osnabrück (ots)

Die Polizei Osnabrück blickt auf eine weitestgehend ruhige Silvesternacht 2025/2026 zurück. In der Stadt Osnabrück sowie im Landkreis feierten die Menschen ausgelassen und in den meisten Fällen friedlich den Jahreswechsel.

Trotz der insgesamt ruhigen Lage kam es zu zahlreichen polizeilichen Einsätzen. Diese betrafen überwiegend Meldungen über stark alkoholisierte Personen, Streitigkeiten sowie vereinzelt Körperverletzungsdelikte, kleinere Brände durch entzündete Böller und Ruhestörungen.

Besonders erwähnenswert sind folgende Einsätze für die Polizei:

- 31.12.2025, 18:00 Uhr - Merzen, Hauptstraße:

Brand eines Kleidercontainers. Unbekannte entzündeten den Inhalt, sodass der Container vollständig ausbrannte.

- 31.12.2025, 21:40 Uhr - Bissendorf, Kurt-Schwarzmann-Straße:

Brand eines Carports. Das Feuer griff auf ein Carport sowie auf ein Hausdach über.

- 01.01.2026, 00:50 Uhr - Disssen a.T.W., Große Straße:

Mehrere dekorative Tannenbäume wurden vom Straßenrand auf die Große Straße gelegt und angezündet. Die Bäume konnten gelöscht werden. Bislang liegen keine Hinweise auf mögliche Täter vor.

- 01.01.2026, 01:05 Uhr - Osnabrück, Haster Weg:

Brennende Mülltonnen. Das Feuer griff auf die Hauswand über, konnte jedoch mit eigenen Mitteln gelöscht werden.

- 01.01.2026, 01:15 Uhr - Gehrde, Blumenhalle / An der Landwehr:

Brand eines Carports. Der Brand breitete sich auf den Dachstuhl eines benachbarten Wohnhauses aus.

Siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6188407

- 01.01.2026, 03:35 Uhr - Osnabrück, Neue Wiese :

Brand von bislang zwölf Pkw auf dem Betriebsgelände einer Autolackiererei. Das Feuer griff auf ein benachbartes Gebäude über.

Siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6188404

Die jeweiligen Brandursachen sind zum Zeitpunkt der Berichterstellung nicht zweifelsfrei geklärt. Bei allen genannten Bränden kam es zu keinen Personenschäden.

Insgesamt bewertet die Polizei Osnabrück den Verlauf der Silvesternacht als ruhig und anlasstypisch. Die verstärkte polizeiliche Präsenz trug dazu bei, frühzeitig auf Störungen zu reagieren und größere Zwischenfälle zu verhindern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell