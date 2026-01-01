Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge: Schwerer Verkehrsunfall - Pkw prallt gegen Baum - Beifahrerin schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag gegen 01:30 Uhr, ereignete sich auf der Hekeser Straße in Berge ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 21 Jahre alter Mann aus dem Osnabrücker Nordkreis befuhr mit seinem Mercedes die Hekeser Straße. Im Verlauf einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand befindlichen Baum.

Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Seine 25 Jahre alte Beifahrerin, ebenfalls aus dem Osnabrücker Nordkreis stammend, erlitt schwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen zur Unfallursache ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Fahrers. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei Osnabrück führt die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang durch.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell