Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Einbruch in Werkstatt des Bauhofs - motorisierte Gartengeräte entwendet

Osnabrück (ots)

Zwischen Montagmittag (12 Uhr) und Dienstagnachmittag (15.30 Uhr) kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt des örtlichen Bauhofs am Westring. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Werkstattgebäude. Aus dem Inneren wurden mehrere motorisierte Gartenwerkzeuge entwendet. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden wird derzeit auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei aus Dissen bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Westrings beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05421/931280 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
