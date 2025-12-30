Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fußgängerin bei Verkehrsunfall an Fußgängerüberweg schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montag gegen 18.45 Uhr kam es im Bereich Wersener Straße/Atterstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 59-jähriger Autofahrer mit einem Hyundai, von der Wersener Straße nach rechts in die Atterstraße abzubiegen. Dabei übersah er eine 64-jährige Fußgängerin, die den dortigen Fußgängerüberweg bei für sie grünzeigendem Licht querte. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und der Fußgängerin. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war für die Dauer der Maßnahmen zeitweise eingeschränkt passierbar.

