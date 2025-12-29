Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst/Osnabrück: Falschfahrer auf der B68 an Heiligabend - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

An Heiligabend gegen 19.15 Uhr kam es auf der B68 zwischen Wallenhorst und Osnabrück zu einer Falschfahrt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 83-Jähriger mit einem grünen Mazda 2 in falscher Fahrtrichtung auf die B68 auf und setzte seine Fahrt entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Osnabrück fort. Einsatzkräfte der Polizei konnten den Autofahrer kurze Zeit später anhalten und kontrollieren. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Zu einem Verkehrsunfall kam es nach aktuellem Stand nicht. Die Polizei leitete entsprechende Maßnahmen ein und prüft mögliche verkehrsrechtliche Folgen. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Falschfahrt dauern an. Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts bittet die Polizei Osnabrück Verkehrsteilnehmer, die durch das entgegenkommende Auto gefährdet wurden oder die Falschfahrt beobachtet haben, sich unter 0541/327-2215 zu melden.

