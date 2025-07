Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Wohnungseinbrüche an der Hardenbergstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Zeit von Freitag bis Sonntag (25.07. - 27.07.) kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Hardenbergstraße zu zwei Einbrüchen in Wohnungen. Der Tatort liegt nahe des Elbrachtswegs. Jeweils durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Wohnungen. Während in einer Wohnung ein Fernseher gestohlen wurde, konnten in der weiteren Wohnung noch keine Angaben zu möglichem Diebesgut gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu den Einbrüchen machen oder hatte verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell