Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Brandstiftung an Baustelle - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Dienstagabend (23.12.2025) kam es am Tomblaineplatz zu einem Brand auf einer dort eingerichteten Baustelle. Ein Zeuge bemerkte gegen 22.30 Uhr zunächst eine Rauchentwicklung und verständigte die Einsatzkräfte. In der Folge stellte sich heraus, dass eine Kabeltrommel in Brand geraten war. Durch das Feuer wurden die Kabeltrommel, zwei in unmittelbarer Nähe abgestellte Bagger sowie Absperrmaterial beschädigt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten zwei Anwohner zuvor ein Knallgeräusch wahrgenommen. Kurz darauf sollen sich zwei Fahrzeuge vom Bereich der Baustelle entfernt haben. Ob ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sicherte den Brandort und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung ein. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht abschließend beziffert. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die am Dienstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tomblaineplatzes beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/83160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

