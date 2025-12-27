Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Glück im Unglück - Adventskranz entzündete sich selbst - zwei Leichtverletzte

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Münsterstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen entzündete sich gegen 19.15 Uhr ein unbeaufsichtigter Adventskranz selbst. Die Bewohner wurden durch Brandgeruch auf das Feuer aufmerksam und brachten den brennenden Adventskranz umgehend auf den Balkon. Dort wurde er wenig später durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Ein 30-Jähriger sowie eine 25 Jahre alte Frau erlitten leichte Verletzungen in Form einer Rauchgasintoxikation und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand leichter Sachschaden an der Wohnung - ein Gebäudeschaden trat nicht ein. Die Polizei war vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.

