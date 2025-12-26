PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Reifen zerstochen, Fahrzeuge zerkratzt- Unbekannte Täter richten hohe Schäden an zwölf Autos an- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In den frühen Abendstunden am Donnerstag kam es im Osnabrücker Ortsteil Hellern zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten bislang unbekannte Täter zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr insgesamt zwölf am Fahrbahnrand abgestellte Autos.

Die Taten ereigneten sich im Immenweg, in der Straße Zum Rott sowie in der Straße An der Wihokirche. An den betroffenen Fahrzeugen wurden überwiegend die Reifen zerstochen. Zudem wiesen einige Pkw Kratzschäden auf. Es entstand ein hoher Sachschaden, der derzeit noch nicht exakt beziffert werden kann.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

