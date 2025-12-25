PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Verkehrsunfall auf der Nordstraße - Fahrer alkoholisiert

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr kam es im Meller Ortsteil Bruchmühlen zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger Mann mit einem Suzuki die Nordstraße. In einer dortigen Kurve / Einmündung fuhr der Fahrzeugführer offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit. In der Folge kam der Pkw von der Fahrbahn ab, kippte auf die Fahrerseite und kollidierte mit einer am Straßenrand befindlichen Hecke.

Ein Anwohner wurde durch das Unfallgeräusch aufmerksam und half dem Fahrer, das Fahrzeug zu verlassen. Der 20-Jährige gab zunächst an, unverletzt zu sein, entfernte sich jedoch anschließend von der Unfallstelle. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war der Fahrzeugführer zunächst nicht anwesend. Im Verlauf der Unfallaufnahme kehrte er jedoch wieder zu seinem Fahrzeug zurück.

Die eingesetzten Beamten stellten Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der 20-Jährige bei dem Unfall leicht verletzt. Der Pkw wurde stark beschädigt, ebenso die angefahrene Hecke.

Der Mann muss sich nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr infolge Alkoholkonsums sowie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

