Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Vorfall in der Fußgängerzone - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, soll eine 61-jährige Frau in der Großen Straße von zwei unbekannten Personen angesprochen und im weiteren Verlauf zu Boden geschubst worden sein. Anschließend sollen die Fremden der Frau eine Tragetasche entrissen haben und fußläufig in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die Frau blieb unverletzt. Nach Angaben der 61-Jährigen befanden sich in der Tragetasche ein Geldbeutel mit mehreren Geldkarten, ein Smartphone sowie Bargeld. Die Geldkarten wurden vorsorglich gesperrt. Unmittelbar nach dem gemeldeten Geschehen leitete die Polizei eine Fahndung im Nahbereich ein, die ohne Ergebnis blieb.

Die beiden unbekannten Personen werden wie folgt beschrieben:

- normale Statur - etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß - vollständig dunkle Oberbekleidung, bestehend aus einer Winterjacke sowie einem tief ins Gesicht gezogenen Kapuzenshirt - dunkle Hose

Am Abend meldete die Frau der Polizei eine unerwartete Wendung: Die zuvor als entwendet gemeldete Tragetasche wurde von ihr in einem Schuppen aufgefunden. In der Tasche befanden sich das Smartphone sowie das Portemonnaie mitsamt sämtlichen Karten und dem Bargeld. Alle Gegenstände waren vollständig vorhanden.

Ob der Vorfall in der geschilderten Form stattgefunden hat oder sich der Sachverhalt anders darstellt, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen - eine abschließende Bewertung ist daher erst nach Abschluss der Ermittlungen möglich.

Die Polizei Bramsche bittet Zeugen, die den möglichen Vorfall am Montagnachmittag in der Großen Straße beobachtet haben oder Hinweise zu beteiligten Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 05461/94530 zu melden.

