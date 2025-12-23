Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Hausfriedensbruch und Körperverletzung im Freibad- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend gegen 21:45 Uhr kam es im Freibad an der Jahnstraße zu einem Hausfriedensbruch und anschließender Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine Gruppe von fünf bis sechs Personen auf bislang unbekannte Weise unerlaubt Zutritt zum Freibadgelände. Ein Zeuge, der sich zur Tatzeit im Umfeld des Freibades befand, sprach die Personengruppe an. In der Folge griff eine Person aus der Gruppe den Zeugen an und ergriff dessen Hand. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen an der Hand zu.

Bei der Personengruppe handelte es sich um junge Männer. Sie trugen dunkle Jacken, blaue Jeans sowie helle Sneaker. Im Anschluss entfernten sich die Personen in unbekannte Richtung vom Freibadgelände.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs und Körperverletzung aufgenommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Quakenbrück unter der Telefonnummer 05431 / 907760 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell