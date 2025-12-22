PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verwüstung in Bäckereifiliale an der Wartenbergstraße

Osnabrück (ots)

Am Sonntag gegen 10:30 Uhr kam es in einer Bäckereifiliale an der Wartenbergstraße zu einer erheblichen Sachbeschädigung. Zunächst betrat eine 20-jährige Frau die Filiale und erkundigte sich, ob sie ihr Handy aufladen könne. Da dies nicht möglich war, verließ sie die Bäckerei kurzzeitig.

Im Anschluss kehrte sie gemeinsam mit einem 19-jährigen Mann zurück in die Bäckerei. Beide begannen unmittelbar im Verkaufsraum zu randalieren. Backwaren wurden durch den Raum geworfen, das Kassensystem umgestoßen und mehrere Stühle beschädigt. Anschließend flüchteten die Beiden vom Tatort. Dank einer präzisen Personenbeschreibung konnten die beiden Personen im Umfeld der Bäckerei durch die Polizei angetroffen werden. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 10:46

    POL-OS: Osnabrück: Rollerfahrer entzieht sich Polizeikontrolle - Verkehrsunfall nach Flucht

    Osnabrück (ots) - Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte, einen Roller auf der Pagenstecherstraße anzuhalten und zu kontrollieren. Der Fahrer reagierte jedoch nicht auf die gegebenen Anhaltesignale und setzte seine Fahrt fort. Im weiteren Verlauf wendete der Roller auf der Fahrbahn und entfernte sich mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit. Dabei ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 08:54

    POL-OS: Georgsmarienhütte/Holzhausen: Drei Leichtverletzte nach Wohnungsbrand

    Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Montag kam es in der Straße Am Sportplatz zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Bewohner eines Einfamilienhauses wurden gegen 3 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Kurz darauf stellten sie eine starke Rauchentwicklung im Obergeschoss des ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 11:25

    POL-OS: Osnabrück: PKW-Brand auf Campingplatz - Keine Personen verletzt

    Osnabrück (ots) - In der Nacht zum Sonntag, gegen 0:15 Uhr, geriet auf einem Campingplatz in der Nordstraße ein Pkw aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf einen unmittelbar danebenstehenden Wohnwagen sowie das dazugehörige Vorzelt über. Die Geschädigten selbst hatten die Polizei verständigt, nachdem sie einen lauten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren