POL-OS: Osnabrück: Verwüstung in Bäckereifiliale an der Wartenbergstraße

Osnabrück (ots)

Am Sonntag gegen 10:30 Uhr kam es in einer Bäckereifiliale an der Wartenbergstraße zu einer erheblichen Sachbeschädigung. Zunächst betrat eine 20-jährige Frau die Filiale und erkundigte sich, ob sie ihr Handy aufladen könne. Da dies nicht möglich war, verließ sie die Bäckerei kurzzeitig.

Im Anschluss kehrte sie gemeinsam mit einem 19-jährigen Mann zurück in die Bäckerei. Beide begannen unmittelbar im Verkaufsraum zu randalieren. Backwaren wurden durch den Raum geworfen, das Kassensystem umgestoßen und mehrere Stühle beschädigt. Anschließend flüchteten die Beiden vom Tatort. Dank einer präzisen Personenbeschreibung konnten die beiden Personen im Umfeld der Bäckerei durch die Polizei angetroffen werden. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

