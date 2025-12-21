Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: PKW-Brand auf Campingplatz - Keine Personen verletzt

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Sonntag, gegen 0:15 Uhr, geriet auf einem Campingplatz in der Nordstraße ein Pkw aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf einen unmittelbar danebenstehenden Wohnwagen sowie das dazugehörige Vorzelt über.

Die Geschädigten selbst hatten die Polizei verständigt, nachdem sie einen lauten Knall wahrgenommen hatten. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf weitere Gegenstände verhindern. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Die Schadenshöhe wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Brandes wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell