PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: PKW-Brand auf Campingplatz - Keine Personen verletzt

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Sonntag, gegen 0:15 Uhr, geriet auf einem Campingplatz in der Nordstraße ein Pkw aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf einen unmittelbar danebenstehenden Wohnwagen sowie das dazugehörige Vorzelt über.

Die Geschädigten selbst hatten die Polizei verständigt, nachdem sie einen lauten Knall wahrgenommen hatten. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf weitere Gegenstände verhindern. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Die Schadenshöhe wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Brandes wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 10:38

    POL-OS: Osnabrück: Erneuter Brand im Kleingartenverein - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

    Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Samstag kam es zu einem erneuten Brand in einem Kleingartenverein an der Limberger Straße. Gegen 02:00 Uhr wurde der Feuerwehr und Polizei eine starke Rauchentwicklung und Flammen im Bereich des dortigen Vereinsgeländes gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Gartenhütte auf einer Parzelle bereits in Vollbrand. Das ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 10:02

    POL-OS: Melle: Taxifahrerin mit Messer bedroht - Polizei bittet um Hinweise

    Osnabrück (ots) - Am Freitagmorgen, gegen 06:00 Uhr, kam es in Melle zu einer räuberischen Erpressung. Tatort war der Bereich einer Tiefgarage an der Haferstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine 56-jährige Taxifahrerin in den frühen Morgenstunden auf dem Gehweg, als sie sich außerhalb ihres Fahrzeuges befand, von einem bislang unbekannten Mann ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 10:00

    POL-OS: Belm: Brand in Mehrparteienhaus- Hoher Sachschaden

    Osnabrück (ots) - Am Samstagabend, gegen 19:45 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus an der Bonhoefferstraße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand auf einem Balkon des Gebäudes. Das Feuer breitete sich in der Folge aus und griff auf den Dachstuhl über. Die Feuerwehr konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren