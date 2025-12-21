Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Taxifahrerin mit Messer bedroht - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 06:00 Uhr, kam es in Melle zu einer räuberischen Erpressung. Tatort war der Bereich einer Tiefgarage an der Haferstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine 56-jährige Taxifahrerin in den frühen Morgenstunden auf dem Gehweg, als sie sich außerhalb ihres Fahrzeuges befand, von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Der Täter bedrohte die Frau unter Vorhalt eines Messers und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Geschädigte händigte daraufhin einen Bargeldbetrag aus. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- etwa 185 cm groß

- dunkel gekleidet

- dunkle Schuhe

- Schlauchschal mit Skelettmuster

- Stirnlampe

- vermutlich graue Arbeitshandschuhe

Die Frau blieb bei dem Geschehen körperlich unverletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur beschriebenen Person geben können, sich bei der Polizei Melle unter der Telefonnummer 05422 / 92260 zu melden

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell