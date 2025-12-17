PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Großbrand in einer Sozialeinrichtung - Maßnahmen dauern an

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmittag (13.45 Uhr) meldete ein Spaziergänger der Polizei den Brand eines Dachstuhls an einem Wohngebäude in der Heggestraße. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Bei dem Objekt handelt es sich um eine Sozialeinrichtung. Zahlreiche Feuerwehren sind derzeit immer noch im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Alle Bewohner des betroffenen Gebäudes konnten sich rechtzeitig ins Freie retten und blieben körperlich unverletzt. Zwei Personen wurden vor Ort betreut. Die Polizei sperrte den Brandort weiträumig ab. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine Bevölkerungswarnung für Hagen a.T.W. sowie Alt-Georgsmarienhütte herausgegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Maßnahmen dauern aktuell an, das Gebäude ist aller Voraussicht nach unbewohnbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

  • 17.12.2025 – 08:34

    POL-OS: Osnabrück: Kleiner Brand in Seniorenwohnanlage am Fürstenauer Weg

    Osnabrück (ots) - Am Dienstagabend gegen 19:15 Uhr kam es in einer Seniorenwohnanlage am Fürstenauer Weg zu einem Brandereignis. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel einem Bewohner aus bislang ungeklärter Ursache seine Zigarette in einen Papiermülleimer, wodurch das darin befindliche Papier Feuer fing. Dank des piependen Rauchmelders wurde eine weitere Person auf das ...

  • 17.12.2025 – 08:21

    POL-OS: Bad Essen: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - Schaden in sechsstelliger Höhe

    Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Mittwoch kam es in einem Mehrfamilienhaus im Grenzweg zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr, nachdem der Balkon einer Wohnung gegen 03.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf den Dachstuhl des Gebäudes über. Die Bewohner konnten das Gebäude selbstständig ...

