POL-OS: Hagen a.T.W.: Großbrand in einer Sozialeinrichtung - Maßnahmen dauern an

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmittag (13.45 Uhr) meldete ein Spaziergänger der Polizei den Brand eines Dachstuhls an einem Wohngebäude in der Heggestraße. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Bei dem Objekt handelt es sich um eine Sozialeinrichtung. Zahlreiche Feuerwehren sind derzeit immer noch im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Alle Bewohner des betroffenen Gebäudes konnten sich rechtzeitig ins Freie retten und blieben körperlich unverletzt. Zwei Personen wurden vor Ort betreut. Die Polizei sperrte den Brandort weiträumig ab. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine Bevölkerungswarnung für Hagen a.T.W. sowie Alt-Georgsmarienhütte herausgegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Maßnahmen dauern aktuell an, das Gebäude ist aller Voraussicht nach unbewohnbar.

