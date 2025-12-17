Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Kleiner Brand in Seniorenwohnanlage am Fürstenauer Weg

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend gegen 19:15 Uhr kam es in einer Seniorenwohnanlage am Fürstenauer Weg zu einem Brandereignis. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel einem Bewohner aus bislang ungeklärter Ursache seine Zigarette in einen Papiermülleimer, wodurch das darin befindliche Papier Feuer fing.

Dank des piependen Rauchmelders wurde eine weitere Person auf das Geschehen aufmerksam. Der Brand konnte noch vor einer größeren Ausbreitung gelöscht werden. Der betroffene Bewohner wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr und Polizei waren vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

