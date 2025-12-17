Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - Schaden in sechsstelliger Höhe

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es in einem Mehrfamilienhaus im Grenzweg zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr, nachdem der Balkon einer Wohnung gegen 03.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf den Dachstuhl des Gebäudes über. Die Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die alarmierten Feuerwehren aus Bad Essen, Dahlinghausen, Hördinghausen und Lintorf waren zeitnah vor Ort und löschten den Brand. Neben dem Balkon und dem Dachstuhl wurden zwei weitere Wohnungen durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe wird derzeit auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei nahm noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell