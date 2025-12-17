Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Trunkenheitsfahrt sowie gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr wurde der Polizei Osnabrück eine mögliche Trunkenheitsfahrt gemeldet. Zeugenaussagen zufolge war ein grauer VW Passat zunächst auf der Sutthauser Straße stadtauswärts unterwegs, anschließend auf der Gustav-Tweer-Straße in Richtung Parkstraße.

Dabei kam dem VW ein kleiner schwarzer SUV entgegen. Der Passat soll so stark in den Gegenverkehr gefahren sein, dass der SUV-Fahrer stark abbremsen musste, ein Zusammenstoß blieb glücklicherweise aus. In der weiteren Fahrt in Richtung Kreuzung Rehmstraße kam es zu weiteren gefährlichen Fahrmanövern.

Der VW wurde schließlich auf einem Parkplatz eines Restaurants an der Herderstraße festgestellt. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht auf Alkoholbeeinflussung beim Fahrer. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein des 58-jährigen Osnabrückers wurde beschlagnahmt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sowie Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, sich beim zentralen Verkehrsdienst der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541 327 2533 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell