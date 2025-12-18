PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle
OT Riemsloh: Wucher durch unseriöse Gartenarbeit - Polizei warnt

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Montag 10:00 Uhr bis Mittwoch 10:00 Uhr kam es im Meller Ortsteil Riemsloh zu einem Fall von Wucher im Zusammenhang mit angebotenen Gartenarbeiten. Drei bislang unbekannte Männer im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren sprachen Anwohner an und gaben sich als Landschaftsgärtner aus. Sie boten an, Gartenarbeiten durchzuführen.

Im Garten der Geschädigten wurden folglich lediglich einige Äste abgesägt. Dennoch forderten die drei Männer für diese Arbeiten einen vierstelligen Geldbetrag. Als die Geschädigten die Männer am Folgetag mit der deutlich überhöhten Forderung konfrontierten, verließen diese den Ort mit einem weißen Transporter und fuhren in unbekannte Richtung davon.

Die Polizei warnt eindringlich vor unseriösen Angeboten an der Haustür. Lassen Sie sich stets Ausweisdokumente zeigen, vergleichen Sie mehrere Angebote und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Hinweise zu einem auffälligen weißen Transporter oder zu den drei Männern nimmt die Polizei in Melle unter der Telefonnummer: 05422/ 92260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

