Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Brand in Mehrparteienhaus- Hoher Sachschaden

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend, gegen 19:45 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus an der Bonhoefferstraße gerufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand auf einem Balkon des Gebäudes. Das Feuer breitete sich in der Folge aus und griff auf den Dachstuhl über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Angaben zur genauen Schadenshöhe sind derzeit noch nicht möglich.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

