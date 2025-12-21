PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Erneuter Brand im Kleingartenverein - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es zu einem erneuten Brand in einem Kleingartenverein an der Limberger Straße. Gegen 02:00 Uhr wurde der Feuerwehr und Polizei eine starke Rauchentwicklung und Flammen im Bereich des dortigen Vereinsgeländes gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Gartenhütte auf einer Parzelle bereits in Vollbrand. Das Feuer breitete sich im Laufe des Brandes schnell auf zwei benachbarte Parzellen aus, die ebenfalls vollständig zerstört wurden. Eine weitere Parzelle wurde teilweise beschädigt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen der Flammen auf umliegende Gärten verhindert werden. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt.

Der Sachschaden wird derzeit auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Aufgrund zurückliegender Brände am 01/14/15 November im selben Kleingartenverein ermittelt die Polizei derzeit wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

Siehe Pressemitteilung vom 16.11.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6159252

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kleingartenvereins beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0541 / 327 3103 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 10:02

    POL-OS: Melle: Taxifahrerin mit Messer bedroht - Polizei bittet um Hinweise

    Osnabrück (ots) - Am Freitagmorgen, gegen 06:00 Uhr, kam es in Melle zu einer räuberischen Erpressung. Tatort war der Bereich einer Tiefgarage an der Haferstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine 56-jährige Taxifahrerin in den frühen Morgenstunden auf dem Gehweg, als sie sich außerhalb ihres Fahrzeuges befand, von einem bislang unbekannten Mann ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 10:00

    POL-OS: Belm: Brand in Mehrparteienhaus- Hoher Sachschaden

    Osnabrück (ots) - Am Samstagabend, gegen 19:45 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus an der Bonhoefferstraße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand auf einem Balkon des Gebäudes. Das Feuer breitete sich in der Folge aus und griff auf den Dachstuhl über. Die Feuerwehr konnte ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 12:16

    POL-OS: Melle / OT Riemsloh: Wucher durch unseriöse Gartenarbeit - Polizei warnt

    Osnabrück (ots) - In der Zeit von Montag 10:00 Uhr bis Mittwoch 10:00 Uhr kam es im Meller Ortsteil Riemsloh zu einem Fall von Wucher im Zusammenhang mit angebotenen Gartenarbeiten. Drei bislang unbekannte Männer im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren sprachen Anwohner an und gaben sich als Landschaftsgärtner aus. Sie boten an, Gartenarbeiten durchzuführen. Im Garten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren