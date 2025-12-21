Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Erneuter Brand im Kleingartenverein - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es zu einem erneuten Brand in einem Kleingartenverein an der Limberger Straße. Gegen 02:00 Uhr wurde der Feuerwehr und Polizei eine starke Rauchentwicklung und Flammen im Bereich des dortigen Vereinsgeländes gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Gartenhütte auf einer Parzelle bereits in Vollbrand. Das Feuer breitete sich im Laufe des Brandes schnell auf zwei benachbarte Parzellen aus, die ebenfalls vollständig zerstört wurden. Eine weitere Parzelle wurde teilweise beschädigt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen der Flammen auf umliegende Gärten verhindert werden. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt.

Der Sachschaden wird derzeit auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Aufgrund zurückliegender Brände am 01/14/15 November im selben Kleingartenverein ermittelt die Polizei derzeit wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

Siehe Pressemitteilung vom 16.11.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6159252

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kleingartenvereins beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0541 / 327 3103 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell