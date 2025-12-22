Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Holzhausen: Drei Leichtverletzte nach Wohnungsbrand

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag kam es in der Straße Am Sportplatz zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Bewohner eines Einfamilienhauses wurden gegen 3 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Kurz darauf stellten sie eine starke Rauchentwicklung im Obergeschoss des Hauses fest. Zudem brannte Mobiliar in einem dort befindlichen Büroraum. Den Bewohnern gelang es, das Gebäude eigenständig zu verlassen. Sie erlitten jedoch leichte Verletzungen durch Rauchgase und wurden vorsorglich mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand und belüftete das Gebäude. Die Polizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache auf. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen nach derzeitigem Stand nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell