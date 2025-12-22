PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Rollerfahrer entzieht sich Polizeikontrolle - Verkehrsunfall nach Flucht

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte, einen Roller auf der Pagenstecherstraße anzuhalten und zu kontrollieren. Der Fahrer reagierte jedoch nicht auf die gegebenen Anhaltesignale und setzte seine Fahrt fort.

Im weiteren Verlauf wendete der Roller auf der Fahrbahn und entfernte sich mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit. Dabei befuhr der Roller zeitweise die Gegenfahrbahn.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden hierbei unbeteiligte Verkehrsteilnehmer gefährdet. Unter anderem musste ein Fußgänger, der sich auf dem Gehweg befand, zur Seite springen, um eine Kollision mit dem Roller zu vermeiden.

Die weitere Flucht führte anschließend über den Bereich Springmannskamp in Richtung Natruper Straße. Auch hier wurden weitere Anhaltesignale missachtet.

Im Bereich der Albrechtstraße, Übergang zur Caprivistraße, befuhr der Rollerfahrer den dortigen Gehweg und wechselte anschließend unvermittelt wieder auf die Fahrbahn. Dort bremste der Rollerfahrer stark ab. Ein hinter dem Roller fahrender Streifenwagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zu einer leichten Kollision kam. Der Rollerfahrer stürzte infolgedessen.

Der 15-jährige Fahrer erlitt bei dem Sturz nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Die Beamten im Streifenwagen blieben unverletzt. Sowohl am Roller als auch am Streifenwagen entstand geringer Sachschaden.

Gegen den Jugendlichen werden Ermittlungen unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie Nötigung geführt.

Die genauen Umstände und der vollständige Ablauf des Geschehens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht zudem Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Rollerfahrers gefährdet wurden oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden von der Polizei Osnabrück unter 0541/ 327-2533 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

