POL-OS: Hagen a.T.W./Natrup Hagen: Ticketautomat am Bahnhof völlig zerstört - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am frühen Montagmorgen (6 Uhr) wurde die Polizei über einen beschädigten Ticketautomaten am Bahnhof in Natrup Hagen informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Automat in der vergangenen Nacht vermutlich durch den Einsatz eines pyrotechnischen Gegenstandes (Böller) vollständig zerstört. Durch die Beschädigung wurden zudem ein angrenzendes Geländer sowie eine Glasscheibe des Wartehäuschens in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden nach derzeitigem Stand nicht verletzt. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zum möglichen Diebesgut sind derzeit noch nicht möglich. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, die in der Nacht zu Montag im Bereich des Bahnhofs verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Georgsmarienhütte unter 05401/83160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

