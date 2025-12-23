PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Belm: 10 Kilometer Irrfahrt -Falschfahrerin auf der A33 durch Polizei gestoppt- ein Leichtverletzter nach Ausweichmanöver

Osnabrück (ots)

Am Montag in den frühen Abendstunden gegen 17:30 Uhr gingen bei der Polizei Osnabrück zahlreiche Notrufe ein. Mehrere Verkehrsteilnehmende meldeten einen braunen Nissan, der die Bundesautobahn 33 auf der Richtungsfahrbahn Diepholz entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung befuhr.

Im dichten Feierabendverkehr kam es dabei zu mehreren gefährlichen Situationen und Beinaheunfällen. Umgehend wurden mehrere Streifenwagen alarmiert und zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellten die Beamtinnen und Beamten den beschriebenen Pkw auf dem Überholfahrstreifen fahrend in falscher Richtung fest.

Der Verkehr wurde daraufhin zwischen dem Südkreuz und der Anschlussstelle Osnabrück-Fledder kurzfristig angehalten. Anschließend konnte der entgegenkommende Nissan gestoppt und kontrolliert von der Autobahn geleitet werden.

Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass es mindestens zu einem Verkehrsunfall kam. Ein Verkehrsteilnehmer musste nach ersten Erkenntnissen dem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und kollidierte dabei mit einer Schutzplanke. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein Zusammenstoß mit dem Nissan fand nicht statt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass die Fahrtüchtigkeit der 68-jährigen Fahrerin möglicherweise eingeschränkt war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ. Nach ersten Angaben hatte die Frau bemerkt, dass sie an der Anschlussstelle Belm-Ost falsch aufgefahren war und anschließend in falscher Richtung unterwegs war. Sie gab an, keine Möglichkeit gesehen zu haben, zu wenden oder die Autobahn zu verlassen.

Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt, zudem wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ursachen der Falschfahrt sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Die insgesamt zurückgelegte Strecke in falscher Fahrtrichtung betrug etwa zehn Kilometer.

Zeugen, die Hinweise zum Fahrverhalten geben können oder möglicherweise ebenfalls geschädigt wurden, werden gebeten, sich beim Zentralen Verkehrsdienst der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541 / 327-2533 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 11:45

    POL-OS: Osnabrück: Verwüstung in Bäckereifiliale an der Wartenbergstraße

    Osnabrück (ots) - Am Sonntag gegen 10:30 Uhr kam es in einer Bäckereifiliale an der Wartenbergstraße zu einer erheblichen Sachbeschädigung. Zunächst betrat eine 20-jährige Frau die Filiale und erkundigte sich, ob sie ihr Handy aufladen könne. Da dies nicht möglich war, verließ sie die Bäckerei kurzzeitig. Im Anschluss kehrte sie gemeinsam mit einem ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 10:46

    POL-OS: Osnabrück: Rollerfahrer entzieht sich Polizeikontrolle - Verkehrsunfall nach Flucht

    Osnabrück (ots) - Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte, einen Roller auf der Pagenstecherstraße anzuhalten und zu kontrollieren. Der Fahrer reagierte jedoch nicht auf die gegebenen Anhaltesignale und setzte seine Fahrt fort. Im weiteren Verlauf wendete der Roller auf der Fahrbahn und entfernte sich mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit. Dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren