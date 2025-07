Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 03.07.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Brand++Diebstahl aus Kellerraum++Sachbeschädigungen an Pkw++gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr++Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person++

Emden - Brand

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 01:50 Uhr wurde ein Brand auf dem Betriebsgelände einer Müllumladestation gemeldet. Vor Ort stand ein Container, der vermutlich mit Elektroaltgeräten beladen war, in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen wurden nicht verletzt. Die Ursache des Brandes ist noch ungeklärt.

Leer - Diebstahl aus Kellerraum

Im Zeitraum zwischen Montag, den 30.06.2025, 12:00 Uhr und Mittwoch, den 02.07.2025, 11:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Vaderkeborg. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zugang zum Kellerraum und hebelte mehrere Kellertüren auf. Aus einem der Kellerräume wurde ein hochwertiges Mountainbike entwendet. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Sachbeschädigungen an Pkw

Zu einer Sachbeschädigung an zwei Pkw kam es zwischen Samstag, den 28.06.2025, und Mittwoch, den 02.07.2025, in der Straße Stephanring. Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte mit einem unbekannten spitzen Gegenstand den Lack der Motorhauben von zwei abgeparkten Pkw. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am gestrigen Mittwoch gegen 12:40 Uhr wurden von der Brücke Alter Weg bisher unbekannte Gegenstände auf die Straße Stadtring geworfen. Ein 69-jähriger aus Rhauderfehn war mit seinem Pkw auf dem Stadtring in Fahrtrichtung B70 unterwegs, als bislang unbekannte Täterschaft kleine Gegenstände auf die Fahrbahn warf. Der Pkw VW des 69-jährigen wurde von den Gegenständen auf dem Dach getroffen und beschädigt. Er habe noch zwei Kinder/Jugendliche im Alter von ca. 12-14 Jahren gesehen. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Personen geben können oder weitere Geschädigte, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 10:05 Uhr auf dem Burfehner Weg. Ein 75-jähriger aus Leer fuhr mit seinem E-Quad in Richtung Edzardstraße und musste einen abgeparkten Pkw links überholen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende vorfahrtsberechtigte 24-jährige mit ihrem Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Der 75-jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

