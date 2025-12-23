Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Betrunkener E-Scooterfahrer gefährdet Fußgänger - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend gegen 23:30 Uhr kam es an der Fußgängerfurt an der Ecke Kommenderiestraße / Johannistorwall in Osnabrück zu einer Verkehrsgefährdung durch einen E-Scooterfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer die Süsterstraße in Fahrtrichtung Johannistorwall. Ein Streifenwagen war zeitgleich hinter dem E-Scooter unterwegs. An der Kreuzung zur Kommenderiestraße passierte der Fahrer trotz roter Lichtzeichenanlage die Kreuzung und wechselte anschließend auf die Fußgängerfurt, die für Fußgänger grün zeigte.

Dort wurden drei Passantinnen so gefährdet, dass sie zur Seite springen mussten, um nicht überfahren zu werden. Im Anschluss konnte der E-Scooterfahrer durch die Streifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert werden.

Während der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch beim dem Fahrer fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können oder möglicherweise selbst gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0541 / 327-2533 zu melden.

