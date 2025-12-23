Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Unerlaubte Altölentsorgung auf Kinderspielplatz - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag, den 11. Dezember 2025, zwischen 0:00 Uhr und 16:30 Uhr wurde auf dem Kinderspielplatz am Grönegaupark an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße ein 5-Liter-Kanister Altöl unerlaubt entsorgt. Nach bisherigen Erkenntnissen kippten bislang unbekannte Täter den vollen Altölkanister auf einem Spielgerät des Spielplatzes aus.

Die Feuerwehr sowie der Bauhof der Stadt Melle waren im Anschluss mit den Reinigungsarbeiten beauftragt. Das Altöl hatte sich großflächig in einer Röhre unter einem Spielturm verteilt, zudem sickerte ein Teil des Öls ins Erdreich ein.

Die Polizei Melle hat die Ermittlungen wegen unerlaubter Abfallentsorgung aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den verantwortlichen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05422 / 92260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell