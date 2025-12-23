Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Widukindland: Einbruch in Spielhalle - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Dienstag ist eine Spielhalle an der Bremer Straße zum Ziel von Einbrechern geworden. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude an der Ecke zu der Straße Kurzer Weg und suchten im Innern nach Wertsachen. Zwei Spielautomaten wurden im weiteren Verlauf beschädigt. Mit ihrem Diebesgut machten sich die Kriminellen anschließend aus dem Staub. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

