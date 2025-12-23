Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Sachbeschädigung an Linienbussen - Ultragruppierung im Fokus der Ermittlungen - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag (17 Uhr) und Montagmorgen (08.25 Uhr) kam es auf einem Busparkplatz eines Transportdienstes an der Meller Straße zu mehreren Sachbeschädigungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden insgesamt drei abgestellte Linienbusse mit Farbe beschmiert. Dabei wurden unter anderem großflächige Schriftzüge und Logos mit Bezug zur Ultra-Gruppierung "Inferno" aufgebracht. Die Reinigungskosten werden auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Nach Feststellung der Beschädigungen wurde die Polizei informiert. Die betroffenen Bereiche wurden dokumentiert, die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung dauern an.

In den vergangenen Jahren kam es insbesondere in der Zeit zwischen den Feiertagen (Weihnachten und Silvester) wiederholt zu ähnlich gelagerten Sachbeschädigungen mit Bezug zu der Ultragruppierung "Inferno". Davon waren sowohl Busdepots im Stadtgebiet Osnabrück als auch im Landkreis Osnabrück betroffen. Die dabei entstandenen Schäden summieren sich nach polizeilichen Schätzungen insgesamt im hohen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei aus Osnabrück bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Busparkplatzes an der Meller Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 0541 / 327-2617 oder bei der Polizei in Melle unter 05422/92260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell