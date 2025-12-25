Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer - 9-Jähriger leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch, gegen 10:15 Uhr, kam es im Bereich der Wittekindstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 49-jähriger Mann mit einem BMW den St.Bernhardsweg in Fahrtrichtung Wittekindstraße. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte der Autofahrer, nach links auf die Wittekindstraße abzubiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen 9-jährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad vom gegenüberliegenden Eschweg kommend in den St.Bernhardsweg fahren wollte. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Der 9-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Zur Überprüfung wurde er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad sowie am Pkw entstand Sachschaden.

