Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Körperverletzung in Kellerwohnung - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend kam es in Osnabrück zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Kellerwohnung eines Mehrparteienhauses am Ickerweg. Gegen 20:30 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Männer die Wohnung des 29-jährigen Opfers. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt eine der Personen das Opfer wortlos fest, während das Opfer anschließend geschlagen und getreten wurde. Danach verließen die Täter die Wohnung in Richtung Ickerweg, ohne sich weiter zu äußern. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen, die durch einen Rettungswagen vor Ort behandelt wurden.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: männlich, 175-180 cm groß, dunkel gekleidet, mit Handschuhen.

Hinweise auf die Täter oder auffälligen Personen die sich zur Tatzeit am Ickerweg befunden haben nimmt die Polizei Osnabrück unter den Telefonnummern 0541/327-3103 oder 0541/327-2215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell