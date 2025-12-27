Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Verkehrsunfall auf der K 111 endet ohne Verletzte

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15.25 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 111 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 83-jähriger Autofahrer mit einem BMW aus der Straße Dierker's Feld nach links auf die Kreisstraße einfahren. Dabei übersah er einen 26-jährigen Autofahrer, der mit einem Audi aus Richtung Voltlage unterwegs war und Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision überschlug sich das Fahrzeug des 26-Jährigen und kam im rechten Straßengraben zum Stillstand. Das Fahrzeug des 83-Jährigen kam auf einem linksseitig angrenzenden Feld zum Stehen. Beide Autofahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.500 Euro geschätzt.

