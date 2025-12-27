PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nicht angemeldetes Autoposer-Treffen - Polizei Osnabrück bereitet Sondereinsatz vor

Osnabrück (ots)

Der Polizei Osnabrück liegen Erkenntnisse zu einem möglichen, nicht angemeldeten internationalen Autoposer-Treffen am heutigen Samstag, 27.12.2025, im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Osnabrück vor. Entsprechende Hinweise werden aktuell ausgewertet. Ein konkreter Veranstaltungsort ist noch nicht bekannt. Aufgrund der daraus resultierenden behördenübergreifenden Bezüge wurde der Polizeiinspektion Osnabrück die direktionsweite Zuständigkeit übertragen, um schnell und flexibel auf Informationen und Lageentwicklungen reagieren zu können.

Die Polizei Osnabrück ist mit einem lageangepassten Sondereinsatz auf mögliche Zusammenkünfte der Szene vorbereitet und weist darauf hin, dass nicht genehmigte Treffen, insbesondere im öffentlichen Verkehrsraum, regelmäßig mit Verkehrsverstößen, Lärmbelästigungen, gefährlichen Fahrmanövern sowie Eingriffen in die öffentliche Sicherheit einhergehen können. Derartige Verstöße werden konsequent verfolgt.

Für den heutigen Samstagabend ist eine deutlich erhöhte Polizeipräsenz im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Osnabrück vorgesehen. Neben uniformierten Kräften kommen auch spezialisierte Einheiten zum Einsatz. Geplant sind unter anderem umfangreiche Verkehrskontrollen, technische Fahrzeugüberprüfungen sowie konsequente Maßnahmen bei festgestellten Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. Fahrzeuge können bei entsprechenden Verstößen sichergestellt oder aus dem Verkehr gezogen werden.

Die Polizei Osnabrück appelliert:

   - Kommen Sie im besten Fall gar nicht erst zu diesem oder 
     ähnlichen Treffen.
   - Sollten Sie dennoch in Erwägung ziehen, daran teilzunehmen, 
     halten - Sie sich an die geltenden Vorschriften und Gesetze.
   - Gefährden Sie mit Ihrem Verhalten weder sich noch andere 
     Menschen.
   - Halten Sie sich an die Anweisungen der eingesetzten 
     Polizeikräfte.
   - Alkohol und Drogen haben im öffentlichen Straßenverkehr keinen 
     Platz.
   - Verhalten Sie sich rücksichtsvoll und respektieren Sie die
   - Bedürfnisse und Belange der Anwohner und der anderen 
     Verkehrsteilnehmer. Sie sind für deren Sicherheit unmittelbar 
     verantwortlich.
   - Wir werden Ihr Verhalten und den Zustand der Fahrzeuge der
   - Teilnehmenden kritisch im Auge behalten und kontrollieren.

Wir werden alle Verstöße gegen geltende Vorschriften und Gesetze konsequent verfolgen und ahnden.

Die Polizei Osnabrück steht im engen Austausch mit benachbarten Behörden aus NRW und wird lageabhängig weitere Maßnahmen ergreifen. Über den Einsatzverlauf wird bei Bedarf informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 27.12.2025 – 12:22

    POL-OS: Ankum: Verkehrsunfall auf der K 111 endet ohne Verletzte

    Osnabrück (ots) - Am Freitagnachmittag, gegen 15.25 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 111 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 83-jähriger Autofahrer mit einem BMW aus der Straße Dierker's Feld nach links auf die Kreisstraße einfahren. Dabei übersah er einen 26-jährigen Autofahrer, der mit einem Audi aus Richtung Voltlage unterwegs war und Vorfahrt hatte. ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 10:39

    POL-OS: Osnabrück: Körperverletzung in Kellerwohnung - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Am Donnerstagabend kam es in Osnabrück zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Kellerwohnung eines Mehrparteienhauses am Ickerweg. Gegen 20:30 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Männer die Wohnung des 29-jährigen Opfers. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt eine der Personen das Opfer wortlos fest, während das Opfer anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren