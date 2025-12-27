Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nicht angemeldetes Autoposer-Treffen - Polizei Osnabrück bereitet Sondereinsatz vor

Der Polizei Osnabrück liegen Erkenntnisse zu einem möglichen, nicht angemeldeten internationalen Autoposer-Treffen am heutigen Samstag, 27.12.2025, im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Osnabrück vor. Entsprechende Hinweise werden aktuell ausgewertet. Ein konkreter Veranstaltungsort ist noch nicht bekannt. Aufgrund der daraus resultierenden behördenübergreifenden Bezüge wurde der Polizeiinspektion Osnabrück die direktionsweite Zuständigkeit übertragen, um schnell und flexibel auf Informationen und Lageentwicklungen reagieren zu können.

Die Polizei Osnabrück ist mit einem lageangepassten Sondereinsatz auf mögliche Zusammenkünfte der Szene vorbereitet und weist darauf hin, dass nicht genehmigte Treffen, insbesondere im öffentlichen Verkehrsraum, regelmäßig mit Verkehrsverstößen, Lärmbelästigungen, gefährlichen Fahrmanövern sowie Eingriffen in die öffentliche Sicherheit einhergehen können. Derartige Verstöße werden konsequent verfolgt.

Für den heutigen Samstagabend ist eine deutlich erhöhte Polizeipräsenz im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Osnabrück vorgesehen. Neben uniformierten Kräften kommen auch spezialisierte Einheiten zum Einsatz. Geplant sind unter anderem umfangreiche Verkehrskontrollen, technische Fahrzeugüberprüfungen sowie konsequente Maßnahmen bei festgestellten Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. Fahrzeuge können bei entsprechenden Verstößen sichergestellt oder aus dem Verkehr gezogen werden.

Die Polizei Osnabrück appelliert:

- Kommen Sie im besten Fall gar nicht erst zu diesem oder ähnlichen Treffen. - Sollten Sie dennoch in Erwägung ziehen, daran teilzunehmen, halten - Sie sich an die geltenden Vorschriften und Gesetze. - Gefährden Sie mit Ihrem Verhalten weder sich noch andere Menschen. - Halten Sie sich an die Anweisungen der eingesetzten Polizeikräfte. - Alkohol und Drogen haben im öffentlichen Straßenverkehr keinen Platz. - Verhalten Sie sich rücksichtsvoll und respektieren Sie die - Bedürfnisse und Belange der Anwohner und der anderen Verkehrsteilnehmer. Sie sind für deren Sicherheit unmittelbar verantwortlich. - Wir werden Ihr Verhalten und den Zustand der Fahrzeuge der - Teilnehmenden kritisch im Auge behalten und kontrollieren.

Wir werden alle Verstöße gegen geltende Vorschriften und Gesetze konsequent verfolgen und ahnden.

Die Polizei Osnabrück steht im engen Austausch mit benachbarten Behörden aus NRW und wird lageabhängig weitere Maßnahmen ergreifen. Über den Einsatzverlauf wird bei Bedarf informiert.

