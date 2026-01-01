Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gehrde: 2 Mehrfamilienhäuser geraten in Brand - Polizei ermittelt zur Ursache

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 01:15 Uhr, in der Straße Blumenhalle / An der Landwehr, zu einem größeren Brandgeschehen.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet zunächst ein Carport an einem Mehrfamilienhaus in Brand. Das Feuer breitete sich in der Folge weiter aus, sodass das Carport in Vollbrand stand und die Flammen auf das angrenzende Mehrfamilienhaus übergriffen. Im weiteren Verlauf geriet ein weiteres benachbartes Carport in Brand, von dem aus das Feuer auf ein weiteres Mehrfamilienhaus überging. An diesem Gebäude brannten Teile des Dachstuhls aus.

Der entstandene Sachschaden wird nach derzeitigem Stand auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell