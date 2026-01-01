Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Autos auf Firmengelände geraten in Brand - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 03:30 Uhr auf dem Firmengelände eines Autohändlers an der Straße Neue Wiese zu einem größeren Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten aus bislang unbekannter Ursache zwölf Fahrzeuge sowie ein Container auf dem Außengelände der Firma in Brand. Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort, um das Feuer zu löschen und die Lage unter Kontrolle zu bringen. Ein Zeuge berichtete, einen Knall gehört zu haben.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0541 / 327-3103 oder 0541 / 327-2215 entgegen.

