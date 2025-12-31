PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere, teils schwere Glätteunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots)

Im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 12:00 Uhr kam es im 
Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock zu insgesamt 12 
glättebedingten Verkehrsunfällen.

Der schwerste Unfall ereignete sich gegen 10:20 Uhr auf der 
Kreisstraße zwischen Steegen und Warlitz. Beim Zusammenstoß von drei 
beteiligten PKW ist ein Unfallbeteiligter 32-jähriger Mann noch am 
Unfallort an seinen Verletzungen verstorben. Der Beteiligte kam mit 
seinem Fahrzeug, aus ungeklärter Ursache, in den Gegenverkehr und 
stieß dort mit einem PKW zusammen. In diesem Fahrzeug wurden drei 
Insassen, darunter zwei Kinder, leicht verletzt. Beide Fahrzeuge 
kollidierten letztlich noch mit einem dritten Fahrzeug. Zur 
Unterstützung der polizeilichen Ermittlungsarbeit, kommt ein 
Unfallsachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Die K29 bleibt für die 
Unfallaufnahme im betroffenen Bereich bis auf Weiteres voll gesperrt.

Gegen 06:40 Uhr kam ein LKW mit Sattelauflieger auf winterglatter 
Fahrbahn der A20 auf Höhe Glasin, in Fahrtrichtung Lübeck, ins 
Schleudern. Der 43-jährige deutsche Fahrzeugführer des LKW wurde, 
nach dem das Fahrzeug mehrfach mit der Mittelschutzplanke 
kollidierte, durch die Frontscheibe auf die Fahrbahn geschleudert. 
Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde der Alleinbeteiligte in ein
Klinikum verbracht. Die Unfallstelle war bis 08:20 Uhr voll gesperrt.
Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Ein Schaden von 35.000 Euro ist bei einem Alleinunfall auf der A20 in
Fahrtrichtung Stettin, Höhe Sanitz, entstanden. Der 43-jährige Fahrer
eines BMW kam ebenfalls auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und
kollidierte mehrfach mit der Mittelschutzplanke. Noch vor dem 
Eintreffen der Beamten fuhr ein 64-jähriger Mercedes Fahrer in die 
Unfallstelle. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 
22.000 Euro. Die Fahrbahn ist nach der Unfallaufnahme, mit den 
unverletzten Beteiligten, wieder freigegeben worden.

Gegen 11:10 Uhr ist ein 55-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW auf
der L12, kurz hinter Ortsausgang Heiligendamm, von der Fahrbahn 
abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der Verkehrsteilnehmer hat 
sich bei dem Aufprall schwer verletzt und musste mit einem 
Rettungshubschrauber vom Unfallort in ein Klinikum geflogen werden. 
Die Unfallstelle ist auf Weiteres gesperrt. Ein 
Unfallsachverständiger wurde angefordert und wird die Ermittlung zur 
Unfallursache vor Ort unterstützen.

Bei den weiteren Verkehrsunfällen, bei denen Fahrzeuge teilweise auf 
glatter Fahrbahn in Gräben rutschten, sind ausschließlich Sachschäden
entstanden. Die Unfälle verteilten sich über den gesamten 
Präsidiumsbereich, ohne Schwerpunkte erkennen zu lassen.

Christian Müller
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

