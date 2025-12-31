Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere, teils schwere Glätteunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots)

Im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 12:00 Uhr kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock zu insgesamt 12 glättebedingten Verkehrsunfällen. Der schwerste Unfall ereignete sich gegen 10:20 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Steegen und Warlitz. Beim Zusammenstoß von drei beteiligten PKW ist ein Unfallbeteiligter 32-jähriger Mann noch am Unfallort an seinen Verletzungen verstorben. Der Beteiligte kam mit seinem Fahrzeug, aus ungeklärter Ursache, in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem PKW zusammen. In diesem Fahrzeug wurden drei Insassen, darunter zwei Kinder, leicht verletzt. Beide Fahrzeuge kollidierten letztlich noch mit einem dritten Fahrzeug. Zur Unterstützung der polizeilichen Ermittlungsarbeit, kommt ein Unfallsachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Die K29 bleibt für die Unfallaufnahme im betroffenen Bereich bis auf Weiteres voll gesperrt. Gegen 06:40 Uhr kam ein LKW mit Sattelauflieger auf winterglatter Fahrbahn der A20 auf Höhe Glasin, in Fahrtrichtung Lübeck, ins Schleudern. Der 43-jährige deutsche Fahrzeugführer des LKW wurde, nach dem das Fahrzeug mehrfach mit der Mittelschutzplanke kollidierte, durch die Frontscheibe auf die Fahrbahn geschleudert. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde der Alleinbeteiligte in ein Klinikum verbracht. Die Unfallstelle war bis 08:20 Uhr voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Ein Schaden von 35.000 Euro ist bei einem Alleinunfall auf der A20 in Fahrtrichtung Stettin, Höhe Sanitz, entstanden. Der 43-jährige Fahrer eines BMW kam ebenfalls auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mehrfach mit der Mittelschutzplanke. Noch vor dem Eintreffen der Beamten fuhr ein 64-jähriger Mercedes Fahrer in die Unfallstelle. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 22.000 Euro. Die Fahrbahn ist nach der Unfallaufnahme, mit den unverletzten Beteiligten, wieder freigegeben worden. Gegen 11:10 Uhr ist ein 55-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW auf der L12, kurz hinter Ortsausgang Heiligendamm, von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der Verkehrsteilnehmer hat sich bei dem Aufprall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber vom Unfallort in ein Klinikum geflogen werden. Die Unfallstelle ist auf Weiteres gesperrt. Ein Unfallsachverständiger wurde angefordert und wird die Ermittlung zur Unfallursache vor Ort unterstützen. Bei den weiteren Verkehrsunfällen, bei denen Fahrzeuge teilweise auf glatter Fahrbahn in Gräben rutschten, sind ausschließlich Sachschäden entstanden. Die Unfälle verteilten sich über den gesamten Präsidiumsbereich, ohne Schwerpunkte erkennen zu lassen. Christian Müller Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell