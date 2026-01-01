PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Brand einer Garage an Wohnhaus

Osnabrück (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, gegen 02:30 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Garage an einem Wohnhaus in der Straße Malgartener Damm in Brand.

Ein Anwohner bemerkte den Brand und alarmierte umgehend Feuerwehr und Polizei. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Garage brannte fast vollständig aus, die darin befindlichen Gegenstände, darunter ein Pkw sowie diverses Werkzeug, wurden ebenfalls stark beschädigt.

Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern an. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

