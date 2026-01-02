Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Dienstag kam es in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 21:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses an der Großen Straße in Wallenhorst.

Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Wohnung ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Dabei wurden unter anderem diverse Schränke und Behältnisse geöffnet. Anschließend flüchteten die Täter in bislang unbekannte Richtung.

Das genaue Diebesgut wird derzeit ermittelt. Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens liegen aktuell noch nicht vor.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Großen Straße beobachtet haben, sich bei der Polizei Bramsche unter der Telefonnummer 05461 / 94530 zu melden.

