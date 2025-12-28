PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus Lieferfahrzeug

Sonneberg (ots)

Im Zeitraum von Heiligabend, 24.12.25, 18:00 Uhr bis 26.12.25, 13:00 Uhr wurde in der Bernhardstraße in Sonneberg durch einen unbekannten Täter mittels Stein die Fahrerscheibe eines geparkten Zustellerfahrzeugs eingeschlagen. Hierdurch gelang es dem Täter, Pakete und weitere Gegenstände aus dem Fahrzeug zu entwenden. Mögliche Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise der PI Sonneberg mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 28.12.2025 – 13:19

    LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht in Sonneberger Altstadt

    Sonneberg (ots) - Am Samstag, den 27.12.2025 kam es in den frühen Morgenstunden in Sonneberg (Altstadt) zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Steinersgasse zunächst mit einem Gartenzaun und im Anschluss mit einem Vorhausdach. Durch das Unfallgeschehen wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR verursacht. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich nach dem ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 11:23

    LPI-SLF: Zigarettenautomat aufgebrochen

    Königsee (ots) - In der Nacht vom 27.12.25 zum 28.12.25 wurde durch bisher unbekannte Täter in Königsee, Am Kümmelbrunnen ein dort befindlicher Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet. Zur Höhe des Beutegutes können zum derzeitigen Ermittlungsstand keine Angaben gemacht werden. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 25518834 bei der Polizei ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 11:12

    LPI-SLF: Gebäudebrand - Zeugen gesucht

    Saalfeld (ots) - Am Samstag, gegen 13:45 Uhr kam es zum Brand eines leerstehenden Gebäudes, welches sich in der Kulmbacher Straße zwischen Bahnhof und der Pößnecker Straße befindet. Durch die Feuerwehr, welche mit mehreren Wehren vor Ort war, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Zeugen, welche im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit ...

    mehr
