LPI-SLF: Diebstahl aus Lieferfahrzeug

Saalfeld (ots) - Am Samstag, gegen 13:45 Uhr kam es zum Brand eines leerstehenden Gebäudes, welches sich in der Kulmbacher Straße zwischen Bahnhof und der Pößnecker Straße befindet. Durch die Feuerwehr, welche mit mehreren Wehren vor Ort war, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Zeugen, welche im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit ...

