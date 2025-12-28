Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Diebstahl aus Lieferfahrzeug
Sonneberg (ots)
Im Zeitraum von Heiligabend, 24.12.25, 18:00 Uhr bis 26.12.25, 13:00 Uhr wurde in der Bernhardstraße in Sonneberg durch einen unbekannten Täter mittels Stein die Fahrerscheibe eines geparkten Zustellerfahrzeugs eingeschlagen. Hierdurch gelang es dem Täter, Pakete und weitere Gegenstände aus dem Fahrzeug zu entwenden. Mögliche Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise der PI Sonneberg mitzuteilen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell