Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht in Sonneberger Altstadt

Sonneberg (ots)

Am Samstag, den 27.12.2025 kam es in den frühen Morgenstunden in Sonneberg (Altstadt) zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Steinersgasse zunächst mit einem Gartenzaun und im Anschluss mit einem Vorhausdach. Durch das Unfallgeschehen wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR verursacht. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Unfallgeschehen vom Unfallort in unbekannte Richtung. Aufgrund der aufgefundenen Fahrzeugteile wird vermutet, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Mercedes Sprinter handelt, welcher erhebliche Beschädigungen im Bereich seiner rechten Fahrzeugseiteaufweisen muss.

Da im Rahmen der Unfallaufnahme keine Hinweise auf den Unfallverusarcher bekannt wurden, bittet die Polizeiinspektion Sonneberg um Hinweise. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell