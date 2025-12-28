PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Gebäudebrand - Zeugen gesucht

Saalfeld (ots)

Am Samstag, gegen 13:45 Uhr kam es zum Brand eines leerstehenden Gebäudes, welches sich in der Kulmbacher Straße zwischen Bahnhof und der Pößnecker Straße befindet. Durch die Feuerwehr, welche mit mehreren Wehren vor Ort war, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Zeugen, welche im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Saalfeld, Tel.: 03671/560 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

