Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Saalfeld (ots)

Am 27.12.2025 gegen 16 Uhr meldete sich eine Frau bei der PI Saale-Orla und informierte über einen zerstörten Telefonholzmast in der Wilhelmsdorfer Straße in Ranis. Dieser lag abgebrochen neben der Fahrbahn. Zur Unfallzeit, ca.5-10 Minuten vorher, liefen laut Anwohnern ein Mann und eine Frau mit hellgrüner Jacke und mitgeführten Hund in dem Bereich vorbei. Diese zwei Personen, aber auch andere Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der PI Saale-Orla (Tel.: 03663-4310) oder jeder anderen Polizeidienststelle unter Angabe der Vorgangsnummer 0334634/2025 zu melden.

