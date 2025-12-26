PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kontrolle mit Folgen

Pößneck (ots)

Am 25.12.2025 gegen 01:15 Uhr sollten in Pößneck in der Oberen Grabenstraße zwei männliche Personen (34 Jahre und 25 Jahre alt) einer Kontrolle unterzogen werden. Der ältere der beiden versuchte durch Flucht der Kontrolle zu entgehen, konnte aber zeitnah eingeholt und gestoppt werden. Der Grund der Flucht konnte schnell ermittelt werden, obwohl der Flüchtende in der Kontrolle zunächst falsche Personalien ggü. den Polizeibeamten nannte. Es handelte sich um einen 34-jährigen Mann aus einer Vollzugsanstalt mit Langzeitausgang. Da der Mann aber unter dem Einfluss von chemischen Drogen stand, wurde der Langzeitausgang umgehend beendet und die Rückführung in die Vollzugsanstalt durchgeführt. Da der 34-jährige auch noch eine gestohlene Bohrmaschine bei sich hatte und diese gerade vom zweiten in der Kontrolle befindlichen 25-jährigen Mann geliehen, erworben oder getauscht hatte, wurde über den Bereitschaftsstaatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung beim 25-jährigen Mann angeordnet. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung konnten weitere in Fahndung stehende elektrische Kleinwerkzeuge fest- und sichergestellt werden. Der 25-jährige Mann wurde im Anschluss an die Durchsuchung aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Die Umstände, wie die gestohlenen Werkzeuge von den verschiedenen Tatorten in Thüringen und Baden-Württeberg in die Wohnung des Mannes in Pößneck gelangten, sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

