Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Zeugensuche nach Unfallflucht
Saalfeld (ots)
Heiligabend wurde die Polizei gegen 15.30 Uhr informiert, dass auf der Geraer Straße in Saalfeld eine weibliche Person festgestellt wurde, die angab, von einem Pkw angefahren worden zu sein. Die Frau wurde auf der ehemaligen Bundesstraße zwischen Unterwellenborn und Saalfeld verletzt gefunden. Die Unfallstelle befindet sich in Fahrtrichtung Saalfeld, ca. 400 m vor dem Hammermarkt. Die Mitteiler waren keine Zeugen des Unfalls, so dass Zeugen gebeten werden, sich bei der Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell