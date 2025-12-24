Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugensuche nach Unfallflucht

Saalfeld (ots)

Heiligabend wurde die Polizei gegen 15.30 Uhr informiert, dass auf der Geraer Straße in Saalfeld eine weibliche Person festgestellt wurde, die angab, von einem Pkw angefahren worden zu sein. Die Frau wurde auf der ehemaligen Bundesstraße zwischen Unterwellenborn und Saalfeld verletzt gefunden. Die Unfallstelle befindet sich in Fahrtrichtung Saalfeld, ca. 400 m vor dem Hammermarkt. Die Mitteiler waren keine Zeugen des Unfalls, so dass Zeugen gebeten werden, sich bei der Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, zu melden.

