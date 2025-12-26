Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Spielothek

Pößneck (ots)

Am 26.12.2025 um 05:00 Uhr brach ein bislang unbekannter männlicher Täter in eine Spielothek (die sog. "Mechti") in der Neustädter Straße in Pößneck ein, indem dieser ein Fenster im Erdgeschoß gewaltsam von außen öffnete. In der Spielothek wurden mehrere Spielautomaten gewaltsam aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entnommen. Gegen 05:15 Uhr war der Einbruch bereits wieder beendet. Die Höhe des Beutegut lag bei ca. 3.500,- EUR. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ein Vielfaches höher (ca. 4.000,- bis 20.000,- EUR). Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

