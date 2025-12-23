Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol - Drogentest ebenfalls positiv

Sonneberg (ots)

Am Montag, dem 22.12.2025 gegen 21.45, kontrollierten Polizeibeamte in der Oberlindner Straße in Sonneberg einen 39-jährigen Pkw-Fahrer. Ein durchgeführten Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Ein Test zur Feststellung von Betäubungsmitteln, reagierte ebenfalls positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Nun wird die Auswertung der Blutprobe Klarheit darüber bringen, ob der Fahrer tatsächlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und wie hoch der Alkoholgehalt im Blut war. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

