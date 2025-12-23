PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol - Drogentest ebenfalls positiv

Sonneberg (ots)

Am Montag, dem 22.12.2025 gegen 21.45, kontrollierten Polizeibeamte in der Oberlindner Straße in Sonneberg einen 39-jährigen Pkw-Fahrer. Ein durchgeführten Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Ein Test zur Feststellung von Betäubungsmitteln, reagierte ebenfalls positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Nun wird die Auswertung der Blutprobe Klarheit darüber bringen, ob der Fahrer tatsächlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und wie hoch der Alkoholgehalt im Blut war. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 09:45

    LPI-SLF: E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

    Bad Blankenburg (ots) - Am Dienstag, dem 23.12.2025 gegen 02.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Bahnhofstraße in Bad Blankenburg einen 42-jähriegen Fahrer eines E-Scooters. Bei der Kontrolle wurde getestet, ob der 42-jährige möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Test reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin und Cannabis. ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 09:21

    LPI-SLF: Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch

    Pößneck (ots) - Am vergangenen Wochenende (20.12.2025 bis 22.12.2025) drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäft für Heimtierbedarf in Pößneck, Malmsgelänge, ein. Die Innenräume wurden durchsucht und aus diesen Bargeld entwendet. Zeugen, welche in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0331379 bei der ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 07:47

    LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Remptendorf (ots) - Am Montag, gegen 19.00 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei einen Verkehrsunfall in Remptendorf in der Bahnhofstraße. Durch einen bis dato unbekannten Fahrzeugführer eines PKW, wurde am Bahnübergang das Andreaskreuz beschädigt. Am Wasserturm wurde der beschädigte PKW aufgefunden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte die nunmehr 60-jährige Beschuldigte als verantwortliche Fahrerin des PKW ermittelt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren