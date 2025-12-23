Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Remptendorf (ots)

Am Montag, gegen 19.00 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei einen Verkehrsunfall in Remptendorf in der Bahnhofstraße. Durch einen bis dato unbekannten Fahrzeugführer eines PKW, wurde am Bahnübergang das Andreaskreuz beschädigt. Am Wasserturm wurde der beschädigte PKW aufgefunden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte die nunmehr 60-jährige Beschuldigte als verantwortliche Fahrerin des PKW ermittelt werden. Ein mit ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus und der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell